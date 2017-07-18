Пелагея прокомментировала поцелуй своего супруга-хоккеиста с другой женщиной

Певица Пелагея прокомментировала скандал вокруг поцелуя ее мужа-хоккеиста Ивана Телегина с неизвестной женщиной. По словам звезды, развода не будет, так как у нее с супругом «все хорошо».

Не так давно Сеть бурно обсуждала снимок, на котором Иван Телегин запечатлен во время поцелуя с таинственной брюнеткой. По данным их СМИ, хоккеист устраивал вечеринку по поводу победы на Играх и своего Дня Рождения. На ней не было супруги хоккеиста Пелагеи, что сильно обеспокоило поклонников певицы.

Многие решили, что скандальный инцидент стал поводом для расставания и пара певицы и хоккеиста испытывает сложности в своих отношениях. Однако, сама Пелагея решила развеять слухи и заявила, что у нее и ее мужа «все хорошо».

По словам певицы, у поклонников нет никаких поводов для переживания. Она и ее супруг посетили Кремль, где хоккеиста и его команду чествовали после победы в Пхенчхане. Пелагея отметила, что ни она, ни ее муж, не несут «ответственности за девушек легкого поведения». Звезда горда за победу супруга и о разводе не думает. Своим комментарием по скандальному случаю она поделилась в интервью с одним из СМИ, которое было опубликовано в Telegram-канале издания.