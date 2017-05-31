Пуговка из «Папиных дочек» готовится к Олимпиаде

16-летняя Катя Старшова, известная как Пуговка из сериала «Папины дочки», рассказала, что она начала подготовку к следующим Зимним Играм, которые состоятся через 4 года – в 2022 году. Актриса активно занимается фигурным катанием и делится успехами в своем Instagram.

В Instagram-аккаунте Кати Старшовой появилось новое видео, на нем повзрослевшая Пуговка демонстрирует свои умения выполнять трюки фигурного катания. Актриса активно занимается спортом на льду и отметила в комментариях под записью, что следующая Олимпиада «принадлежит ей».

«Следующая Олимпиада моя!», указала Старшова. Актриса занимается фигурным катанием с трех лет, но в дальнейшем, как она сообщала ранее, данный спорт не станет основным ее призванием. Такого же мнения Старшова придерживается и на счет актерской работы. Девушка намерена поступать в медицинский вуз, а съемки и спорт на коньках останутся увлечениями.

Многие пользователи всерьез поверили, что Катя Старшова планирует идти на следующие ОИ. По мнению комментаторов, актриса имеет все шансы на победу и должна продолжать заниматься фигурным катанием.

Нашлись и те, кто оценил шутку и похвалил Старшову за ее целеустремленность. Большинство пользователей пожелали девушке успехов во всех ее начинаниях.