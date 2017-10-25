"Разъехавшаяся" грудь экс-участницы "Дома-2" Марии Кохно шокировала фанатов

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Мария Кохно шокировала пользователей соцсетей своей грудью. Фанаты отметили, что грудь девушки в прямом смысле слова "разъехалась" по сторонам.

На своей странице в соцсети экс-звезда "Дом-2" опубликовала снимок и рассказала, как любит проводить свободное время. С джойстиком от PlayStation в руках Кохно отметила, что в последнее время начала увлекаться виртуальными играми. Это вовсе не привлекло фанатов, их взгляд зациклился на груди девушки. То что предстало перед взглядом фанатов, просто их шокировало.

Кохно выбрала неудачный наряд, который вовсе не подчеркивает ее достоинства, а уродует их. Поклонников заинтересовало, что стало с грудью Марии Кохно, ведь она буквально разъехалась в разные стороны. По словам фанатов Кохно, ее изуродованная грудь выглядит просто отвратительно.

Многие уверены, что в этом виноват просто неудачный наряд Кохно, другие же считают, что пластическая операция по увеличению бюста пошла как-то не так, потому грудь звезды "Дома-2" "смотрит" в разные стороны.

Сама Кохно пока никак не отреагировала на выпады фанатов, она лишь призвала их быть немного добрее.