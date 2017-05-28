ТДК "Смоленский Пассаж" принял вечеринку, организованную в честь закрытия выставки музыкальной премии GRAMMY

8 числа в столичном ТДК «Смоленский Пассаж» было множество посетителей. Именно в этом комплексе была организована вечеринка в честь закрытия выставки музыкальной премии GRAMMY. Организаторы серьезно постарались для того чтобы мероприятие прошло в волшебной атмосфере и запомнилось всем без исключения.

Двойники зарубежных звезд Cher, Lady Gaga и Michael Jackson тепло приветствовали каждого гостя праздничного вечера. Функционировала красочная фотозона, где посетители могли рассчитывать на фото с известными певцами, после чего снимок был доступен для оперативной печати. В комплексе работали художники, рисовавшие забавные шаржи. Каждый желающий мог бесплатно насладиться сахарной ватой и мороженым. Для представительниц прекрасного пола организовали работу бьюти-корнеров, показ коллекций женской одежды и танцевальные мастер-классы.

Среди известных гостей мероприятия были замечены: М.Цигаль, А.Смехова, А.Кузнецова, Р.Митрофанова, В.Гай Германика, Л.Вербицкая, С.Карпунина, А.Каширина, Ж.Малахова, К.Андрикопулос, К.Гайдай, А.Леденев и пр.