Виторган отреагировал на оскорбления Жириновского в адрес Собчак, назвав его "больным человеком"

Знаменитый российский актер Максим Виторган высказался относительно лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который оскорбил его супругу Ксению Собчак. Так, Виторган назвал Жириновского "старым и больным человеком".

Журналисты связались с Максимом Виторганом для того, чтобы получить его комментарии относительно произошедшего на дебатах. По словам актера, его абсолютно не задели слова лидера ЛДПР относительно его супруги, так как Жириновский является больным человеком, который "из года в год отрабатывает свой хлеб".

Виторган отметил, что он не намерен реагировать на каждого больного человека, который поливает грязью его жену, так как в этом нет необходимости. Актер заявил, что в данном Собчак поступила достойно, что не стала отвечать и уподобиться Жириновскому, а с достоинством выслушала его и высказала свое мнение. Виторган отметил, что во время съемок Жириновский всегда такой агрессивный, однако за кадром ничего, кроме жалости, он не вызывает.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время дебатов Ксения Собчак прыснула водой в лицо Владимира Жириновского в ответ на то, что он назвал ее "дурой и отвратительной бабой".