Вера Брежнева подняла тему ВИЧ

В своём Instagram певица Вера Брежнева заговорила о проблеме ВИЧ. Она сделала важное заявление для всех ВИЧ-инфицированных подростков.

Вера Брежнева опубликовала в своём микроблоге обращение ко всем ВИЧ-инфицированным подросткам и неравнодушным людям: «Всем привет! Вы знаете, что большинство подростков, живущих с ВИЧ, вынуждены скрывать свой статус из-за предрассудков в обществе? И это нужно менять. Выход есть! Чтобы меньше бояться нужно больше узнать!». Певица пригласила всех присоединиться к прямому эфиру #ТыНеОдинок.

Подписчики в основном очень положительно отнеслись к тому, что Брежнева поднимает такие важные темы: «Вера, какая Вы молодец, что поднимаете эту тему. Я как-то случайно набрела на форум ВИЧ-инфицированных и больных, почитала их истории и была просто поражена масштабом бедствия», «Вера вы молодец! Так держать», «Так приятно осознавать, что есть люди, а тем более артисты, которым не все равно на других людей... Спасибо Вам, Вера». Всего за 10 минут короткое обращение Веры Брежневой посмотрели почти 30 тысяч человек.