Лолита Милявская назвала бывшего автора своих песен "конченным существом"

Певица Лолита Милявская оскорбила своего бывшего сопродюсера и автора некоторых песен Елену Кипер, назвав ее "конченным существом". Оказалось, что женщины не поделили авторские отчисления, и теперь Лолита грозит Кипер судебным разбирательством.

На своей странице в социальной сети Лолита Милявская рассказала о том, что адвокаты Елены Кипер написали ее с просьбой удалить некоторые нелестные высказывания в адрес бывшего сопродюсера. Она отметила, что адвокаты просят удалить пост, в котором певица назвала Кипер "наглым существом".

Исполнительница отметила, что поняла, насколько она ошибалась, называя такую "талантливую и гениальную женщину наглым существом". По словам Лолиты, ее бывшим сопродюсер является "не наглым, а конченным" существом. В завершении своего Лолита передала привет адвокатам Кипер и отметила, что дальше в этом деле будет разбираться суд.

Напомним, что ранее Лолита заподозрила Елену Кипер в мошенничестве. Она передала сопродюсеру управление над некоторыми песнями и заключила с ней договор, в результате чего не досчиталась 6 миллионов рублей авторских отчислений.