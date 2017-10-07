Михаил Галустян поблагодарил сборную России по хоккею

Известный юморист и актер Михаил Галустян обратился к хоккеистам российской сборной. На видео он благодарит всю команду и отдельных ее игроков.

На своей странице в Instagram Михаил Галустян опубликовал видеообращение к хоккеистам сборной. «Просто хвастаюсь. Парни, спасибо вам за победу», - гласит текстовая часть публикации. Он поблагодарил всех игроков сборной, которую назвал «красной сашиной», а так же сказал, что все ими гордятся. На видео Галустян показывает клюшку с надписью «Мишане от Каприза», подаренную ему Кириллом Капризовым. Именно этой клюшкой была забита решающая шайба в финальной встрече на олимпийских играх. Вторым «трофеем», которым похвастался юморист, оказались перчатки нападающего Павла Дацюка, на которой расписалась вся команда. Как и на фотографии сборной, которую Михаил продемонстрировал последней.

Подписчики юмориста поддержали его рвение поблагодарить команду и позавидовали ему самому, как обладателю клюшки и перчаток. За пол часа видео успело посмотреть более 90 тысяч интернет-пользователей.