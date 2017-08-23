Продюсер фильмов про Бэтмена умер в возрасте 104 лет

Стало известно о смерти одного из самых известных кинопродюсеров США Бенджамина Мельникера (англ. Benjamin Melniker). Трагедия случилась вчера, на тот момент ему было 104 года. Он прославился благодаря участию почти во всех кинолентах про Бэтмена.

Западные СМИ сообщают трагические новости об известном кинопродюсере из США Бенджамине Мельникере. В основном, он был известен работой над фильмами про Бэтмена. Также в копилке его работ имеется порядка 23 картин про супергероев, в частности «Женщина-кошка» и «Темный рыцарь». О кончине продюсера сообщил его друг и коллега Майкл Услан в своем профиле Facebook.

Ранее информационное агентство «Версия. Инфо» сообщало, что режиссер серии фильмов «Мстители» не станет делать картину про Бэтгерл. Он объяснил, что не смог придумать достойный сюжет для весьма яркого персонажа из американских комиксов.