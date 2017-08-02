Хлои Кардашьян после родов тоже хочет съесть свою плаценту

Западные СМИ сообщают о намерениях сестры известной модели Ким Кардашьян Хлои Кардашьян съесть свою плаценту после родов. 33-летняя участница реалити-шоу рассказала об этом во время эфира.

Семейство Кардашьян во все времена своей известности отличалось оригинальностью и нестандартным подходом во многих сферах. Недавняя новость, которая касается светской львицы Хлои Кардашьян, некоторых потрясла и шокировала, однако многие тут же вспомнили, что тут она просто повторяет за своей известной сестрой. Ранее СМИ уже сообщали, что Ким Кардашьян договаривалась со специалистами, которые принимали у нее роды, чтобы те сохранили плаценту, которая из нее выйдет во время процесса, а после переработали ее в таблетки. После этого популярная американская модель пила их, ища в этом пользу для своего здоровья.

Теперь же стало известно, что подобным образом решила поступить Хлои Кардашьян. Сейчас она ждет ребенка от канадского баскетболиста Тристана Томпсона и после родов хочет съесть плаценту, которая выделится в процессе.