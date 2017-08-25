"Прыгал от радости": Отец Фриске рассказал о шутках Шепелева на похоронах

Дмитрий Шепелев вел себя неуважительно на похоронах Жанны Фриске и даже отпускал шутки по этому поводу. Так во время интервью заявил отец погибшей - Владимир Фриске.

По словам мужчины, во время поминок скончавшейся от рака артистки Дмитрий Шепелев быстро поднялся на третий этаж, демонстративно взобрался на подоконник с намерением прыгнуть и громко закричал, что не может жить без Жанны Фриске.

Гости мероприятия поспешили оттащить его от опасности. Однако телеведущий поднял их на смех и заявил, что не дурак и намерен прожить долгую жизнь. После такого перформанса Дмитрий Шепелев продолжил вести себя вызывающе. Он много смеялся, пил алкоголь, рассказывал анекдоты. У тестя сложилось впечатление, что вдовец радуется обретенной свободе.

Владимир Фриске добавил, что Дмитрий Шепелев по прежнему не позволяет ему и супруге видеться с внуком Платоном, отказывая под различными предлогами. Знаменитость также отмечает, что мальчик сам не желает встречаться с родственниками. На фоне этого конфликта отец Жанны Фриске планирует отобрать дом в Подмосковье, который приобрела покойная. Владимир Фриске уверен, что Дмитрий Шепелев стремится завладеть недвижимостью и поселиться там.