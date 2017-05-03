Звезда "Дом-2" Тата Блюменкранц ляжет под нож хирурга ради прихоти мужа

Звезда телепроекта "Дом-2" Тата Блюменкранц, которая недавно стала мамой, в скором времени ляжет под нож хирурга по прихоти мужа Валерия. Ее супруг всегда мечтал о том, чтобы у его супруги была большая грудь, потому он подарил ей сертификат на операцию по увеличению бюста.

Как известно, недавно в семье Валерия и Таты появилась дочь Беатриса. После родов у звезды "Дома-2" появились незначительные изменения в фигуре, которых она, по ее словам, сильно стесняется. Несмотря на то, что супруг уверяет Блюменкранц в том, что у нее идеальная фигура и она по-прежнему для него самая привлекательная, все же Валерий подарил жене сертификат на пластическую операцию по увеличению груди.

По словам самого Валерия, в молодости ему всегда нравились женщины с большой грудью, а так как у его жены она небольшая, он решил исправить это при помощи пластической хирургии. Все заботы о малышке и супруге во время реабилитации Таты Валерий обязуется взять на себя.

Как рассказала сама Блюменкранц, она вовсе не переживает по поводу предстоящей операции, так как доверяет своему врачу и хочет сделать приятное мужу. Ее беспокоит лишь то, что Валерию предстоит самому заботиться о дочери в тот момент, пока звезда "Дом-2" будет проходить реабилитацию. Все же, Тата уверена, что ее мужу удастся хорошо заботиться о дочери и жене в тот момент, когда они обе будут в нем нуждаться.