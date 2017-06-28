Дженнифер Лоуренс смутила общественность выглянувшим из платья соском

Звезда Голливуда Дженнифер Лоуренс вновь смутила общественность своим нескромным одеянием. На сей раз объектом обсуждения стал выглянувший из платья сосок актрисы. Подробности случая передает издание Mirror.

Уже второй раз за месяц с шумом прокатывается история о новом одеянии известной актрисы кино и телесериалов Дженнифер Лоуренс. В прошлый раз СМИ обсуждали очень откровенное платье, которое она надела в холодную погоду. После этого актриса не изменила своего мнения относительно того, что может одевать, что ей заблагорассудится, и вышла на публику в очень откровенном платье. Хотя само оно было достаточно длинным, верхняя его часть практически наполовину была пошита из черного прозрачного материала. Во время фотосессии на премьере фильма «Красный воробей» Лоуренс повернулась и стала в такую позу, что платье немного сползло и оголило сосок на груди.

Теперь СМИ находятся в ожидании комментариев со стороны актрисы по этому поводу. Все ждут, не назовет ли она снова своих поклонников сексистами.