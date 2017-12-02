Карина Кокс защищает оскорбившего Бузову супруга DJ MEG
Певица Карина Кокс защищает своего супруга DJ MEG, который недавно оскорбил Ольгу Бузову. Очередной виток скандала вокруг известной телеведущей развернулся просторах Instagram.
Диджей Эдуард Магаев резко высказался в адрес Ольги Бузовой на фоне её противостояния с резидентом Comedy Club Андреем Скороходом, в частности, его альтер-эго пародийным рэпером Глебати. После того, как обиженная знаменитость пригрозила юмористу судебным иском, DJ MEG выложил пост, в котором обозвал артистку "дворнягой" и "животным". Впрочем, после очередного сообщения Ольги Бузовой, он сделал публичное обращение, извинился за свои слова и выразил недоумение попыткой раздуть скандал.
Позднее за мужа от поклонников начала отбиваться экс-солистка группы "Сливки". Можно предположить, что после извинений Эдуарда Магаева подписчики начали требовать реакции от Карины Кокс. Она ответила на эти просьбы циклом постов, в которых призвала подписчиков не донимать её просьбами повлиять на DJ MEG. Вокалистка заявила, что не намерена критиковать своего возлюбленного и пообещала банить назойливых комментаторов. Она рассказала о своём уважении к супругу и его деятельности. В итоге Карина Кокс даже призвала своих фанаток не отвечать на провокации "пришельцев", сатирически отметив, что это "разрушает ДНК".