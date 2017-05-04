Барбара Стрейзанд дважды клонировала свою любимую умершую собаку

Известная певица из США Барбара Стрейзанд дважды клонировала свою любимую собаку Саманту, которая умерла в 2017 году. Теперь у нее два щенка породы породы Котон-де-Тулеар, передает агентство Variety.

СМИ сообщают об одном из последних заявлений от популярной певицы Барбары Стрейзанд, которая в свое время также достигла успехов в сфере режиссерства и актерского мастерства. Так, знаменитость рассказала, что дважды клонировала свою собаку. Известно, что в прошлом году умерла ее Саманта, за которой она ухаживала порядка 14 лет. Певице было настолько сложно смириться с ее смертью, что она решила клонировать ее. Когда собака еще была жива, у нее взяли образцы ДНК. После этого специалисты смогли сделать двух клонов.

Стрейзанд говорит, что пока щенки слишком маленькие, и невозможно понять, какой из них станет копией Саманты. Певица ждет, что в будущем один из них станет таким же серьезным и добрым. Чтобы не путать их, она надевает питомцам одежду разных цветов.