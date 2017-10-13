Юрий Лоза назвал Григоря Лепса "помоечным бомжом" из-за матерной песни

Российский исполнитель Григорий Лепс стал объектом для критики не только среди фанатов, но и среди коллег по цеху. Так, музыкант Юрий Лоза назвал певца "помоечным бомжом" из-за его новой матерной песни.

На днях Григорий Лепс презентовал новую песню про офисных работников, которая получила название "Здравствуйте, зае...шие рожи". В песне певец использует довольно много мата, хотя ранее его композиции строились совсем по другой схеме. Из-за этого на Лепса обрушилась волна негатива не только от поклонников, но и от коллег по цеху.

Фанаты отметили, что вовсе не ожидали подобного от своего кумира, ведь они выросли на его песнях, а теперь "их жизнь никогда не станет прежней". Многие заявили о том, что от новой песни Лепса просто "вянут уши".

Прокомментировал новую песню Лепса и музыкант Юрий Лоза. Он заявил, что мат не имеет абсолютно никакого отношения к искусству, его используют только бомжи, которые пьют со своими приятелями за гаражами. Лоза отметил, что если Лепс намерен использовать в своим песнях мат, то он ничем не лучше того же "помоечного бомжа".

По словам музыканта, Лепсу должно быть стыдно за эту песню, ведь его слушают и малолетние дети. Лоза посоветовал Лепсу спеть эту композицию малышу, а когда ребенок его пошлет, пусть не спрашивает, откуда он научился матерится, ведь сам ничем не лучше.