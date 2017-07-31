Виктория Боня в мини-платье затмила звезд на церемонии World Sports Awards

Российская знаменитость Виктория Боня прошлась по красной дорожке ежегодной престижной церемонии World Sports Awards, которая состоялась накануне в Монако. Девушка появилась в облегающем мини-платье и затмила всех звезд церемонии.

Виктория Бони в своем микроблоге поделилась свежим снимком с церемонии награждения Laureus World Sports Awards. Девушка появилась в золотом мини-платье, которое подчеркнуло все достоинства российской знаменитости. Образ Бони пришелся по душе и её поклонникам, которые в комментариях писали только комплименты.

«Сегодня проходило награждение легенд спорта IWCLaureus в Монако. Все легенды спорта были собраны здесь для вручения премий! Дресс-код предполагал смокинг со спортивной обувью для мужчин... Это было очень стильно», - написала под снимком Виктория Боня.