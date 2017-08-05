Агутин чуть не утопил Варум во время сексуальных игрищ
Известный вокалист Леонид Агутин поделился историей, как во время сексуальных игрищ едва не утопил супругу Анжелику Варум. Такие откровенные признания он сделал во время интервью с блогером Юрием Дудем.
Во время беседы с журналистом Леонид Агутин рассказал, что уединился с Анжеликой Варум в ванной для интимных удовольствий. В процессе полового акта он опустил жену под воду, отчего та едва не захлебнулась насмерть. По словам исполнителя, он с трудом "откачал" свою благоверную. За то теперь ему определенно "есть, что вспомнить", после такого эксперимента.
Леонид Агутин также сообщил Юрию Дудю о своём самом лучшем сексе с Анжеликой Варум. Это произошло через год совместной жизни. Супружеская пара воспылала страстью в салоне автомобиля. Знаменитость отметил, что ему и Анжелике Варум потом стало очень стыдно перед водителем.