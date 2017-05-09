Чадов и Дитковските скрывают развод от своего сына

Экс-супруги Алексей Чадов и Агния Дитковските, которые развелись еще прошлым летом, рассказали, что их 3-летний сын Федор до сих пор не подозревает о расставании родителей. Актеры смогли остаться друзьями и при ребенке ведут себя, как семья.

Пара Чадова и Дитковските продолжает работать в совместных проектах. На этот раз актеры стали ведущими шоу «Союзники», где разведенные пары проходят различные квесты ради вознаграждения. Проект снимался на Шри-Ланке, для участия в нем Чадов и Дитковските взяли с собой своего сына Федора.

По словам Чадова, он согласился участвовать в проекте еще и потому, что его ребенок получил возможность в течении 1,5 месяца жить на морском побережье. Помимо этого, актер отметил, что он, как и участники реалити-шоу, также проходил через расставание и бракоразводный процесс.

Чадов признался, что развод представляет собой весьма сложную жизненную ситуацию. Особенно, если пары есть ребенок. Тем не менее, ему и его экс-супруге удалось сохранить дружбу и не вызывать подозрений у сына. 3-летний Федор до сих пор не подозревает, что его родители в разводе. Об этом, отмечает Чадов, он узнает лишь когда вырастет.