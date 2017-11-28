Ким Кардашьян впервые показала свою новорожденную дочь

Ким Кардашьян впервые показала поклонникам снимок со своей новорожденной дочерью, которую назвали Чикаго Уэст. На фото звезда и ее дочь изображенными с «милыми» ушками животного и розовыми щеками, маленькая наследница Кардашьян, отметили пользователи, уже привыкает к модным фильтрам.

В Instagram-аккаунте популярной звезды менее суток назад появился новый снимок. На нем Ким Кардашьян позирует с маленькой девочкой. В описании указано, что на снимке изображена «Малышка Чикаго», что сразу дало пользователям возможность понять – на фото они впервые могут увидеть самую младшую наследницу семейства Кардашьян-Уэст.

Примечательно, что на снимок был наложен фильтр, который сделал из Ким Кардашьян и ее дочери «милых животных» из популярного приложения SnappChat. Пользователи отметили, что «звездная» мама уже начала приучать свою маленькую дочь ко всем особенностям снимков для Instagram.

Меньше чем за сутки фотография собрала почти 6 миллионов лайков. В комментариях пользователи умиляются от красивой дочки Кардашьян и желают звездному семейству счастья. Известно, что Чикого Уэст появилась на свет от суррогатной матери, что долго скрывала сама Ким Кардашьян.