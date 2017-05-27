Пожилая супруга Гогена Солнцева из «Дома-2» мешает своими стонами соседям

Экс-участник «Дом-2» Гоген Солнцев, прославившийся как персонаж мемов «Адвокат», не так давно обвенчался с пожилой женщиной по имени Екатерина. Теперь стоны престарелой женщины, которой от 75 до 80 лет, мешают соседям в Пуэрто-Плато.

Гоген Солнцев и его престарелая избранница отправились после венчания в путешествие, пара влюбленных отдыхает в Пуэрто-Плато. Звезда «Дом-2» не перестает шокировать зрителей своим эпатажем, но последнее событие – брак с пенсионеркой, привел фанатов телестройки в полное замешательство.

Как утверждают пользователи в Сети, супруга «Адвоката» оказалось не такой простой, как показалась поначалу. Из номера Солнцева и его пожилой жены часто доносятся стоны, которые уже буквально извели соседей. По мнению туристов, которые уже утомились от страстных стонов престарелой женщины, жена Солнцева – фанатка любовных утех.

В Сети уже стали шутить о том, что «баба Катя» - «та еще штучка», которой по вкусу страстные ночи с молодым Гогеном Солнцевым. Эпатажная пара скрывается от журналистов и не рада, когда их пытаются сфотографировать. Именно поэтому Солнцев и его престарелая жена выбрали отель, где мало туристов из России. Однако, супруги не остались незамеченными и уже стали персонажами местных легенд.