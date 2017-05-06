Анна Семенович не исключает возможности суррогатного материнства

Певица Анна Семенович откровенно призналась, что не видит в суррогатном материнстве ничего плохого и даже, не исключает возможность прибегнуть к данному варианту при необходимости. Звезда рассказала о своей личности и об отношении к браку.

Как сообщила Анна Семенович, она сильно удивлена тем, что поклонники так упорно стараются «выпихнуть» ее замуж. Певица не видит в замужестве культа и не планирует связывать себя узами брака.

По словам Семенович, у нее есть романтические отношения, она никогда не остается в одиночестве. Единственное, добавила певица, кому-то важно оставаться с одним партнером более 30 лет, а ей удобно менять возлюбленного каждые 5 лет.

Анна Семенович надеется выйти замуж уже серьезно и окончательно. Замужество на несколько лет и скорый развод, как часто бывает в мире шоу-бизнеса, ее не интересует. Также она считает, что связывать себя узами брака следует лишь тогда, когда пришло четкое желание родить ребенка.

Что касается детей, Семенович сообщила, что, если бы она хотела стать матерью, она бы ей стала. Цель материнства никогда не была для нее основной, сначала певица хочет пожить «для себя». Также Семенович отметила, что не видит в суррогатном материнстве не видит ничего плохого. Более того, если у певицы будут проблемы со здоровьем, она не откажется прибегнуть к данному методу.