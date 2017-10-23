Ксения Бородина готова пожертвовать работой ради детей

Популярная телеведущая, звезда «Дом-2» Ксения Бородина призналась, что ради детей готова жертвовать карьерой. Для Бородиной семья и отношения с мужем Курбаном Омаровым стоят на первом месте, а работа и скандальные слухи – не стоят несчастья детей.

Ксения Бородина рассказала, что ради своих детей отказывается работать по выходным и редко соглашается на командировки. Семья Омарова и Бородиной воспитывает троих детей: сына от первого брака мужчины, дочь от первого замужества ведущей и их общую ребенка дочь Тею.

Звезда «Дом-2» рассказала случай, когда она встретила известную женщину, которая активно посвящает себя работе и славится трудоголиком. У этой публичной персоны есть дочь, когда Бородина увидела эту девочку – ее глаза были полны грусти, так как с матерью она проводит слишком мало времени.

Поэтому, решила Бородина, дети для нее будут стоять на первом месте. Также телеведущая рассказала о своих отношениях с Курбаном Омаровым. Супружеская пара старается меньше афишировать свою личную жизнь в Сети и не любит делать из своих детей «публичных».