Ольга Бузова из-за скандалов значительно постарела

Популярная исполнительница и телеведущая Ольга Бузова устала бороться с большим количеством хейтеров в Сети. Теперь девушку ждет ещё судебное разбирательство с Андреем Скороходом. Из-за всех переживаний Бузова резко постарела, утверждают фанаты.

Поклонники Ольги Бузовой уже не видят в Instagram знаменитости былой активности. Если ранее Ольга публиковала в Сети по несколько фотографий и видео в день, то теперь может ограничиться лишь короткими «историями». Более того, фанаты переживают и за состояние здоровья Бузовой, так как девушка за последнее время сильно постарела.

Под последними фотографиями Бузовой все чаще стали появляться комментарии о том, что артистка стала выглядеть значительно старше своего биологического возраста. Многие предположили, что на внешность Ольги влияют её постоянные публичные скандалы.