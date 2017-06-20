«Где грудь?»: Варнава шокировала поклонников снимком в кровати

33-летняя Екатерина Варнава, чье похудение и резкое изменение внешности уже давно тревожит поклонников, опубликовала новый снимок, который еще больше шокировал пользователей. «Где грудь?»: вопрошают подписчики после селфи Варнавы в кровати.

Екатерина Варнава продолжительное время сохраняла за собой статус сексуальной участницы Comedy Club с пышными формами. Однако, последние трансформации женщины-юмористки сильно встревожили не только мужскую половину зрителей, но и женщин-поклонниц творчества Варнавы.

В своем Instagram-аккаунте Екатерина Варнава опубликовала новое селфи, которое окончательно развеяло все вопросы о том, куда же делась грудь звезды. На снимке женщина-юмористка лежит в кровати, грудь звезды была прикрыта светлым покрывалом. Пользователи пришли в шок, отмечая, что Варнава продолжает стремительно худеть.

Многие даже предположили, что звезда больна анорексией. Поклонники Варнавы написали массу комментариев с просьбами прекратить трансформации и вернуться к прежним формам. Екатерина Варнава осветлила волосы, стала носить линзы. Однако, особое внимание привлекла фигура звезды. По мнению пользователей, Варнава злоупотребляет диетами или операциями пластических хирургов.