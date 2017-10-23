Джигарханян и Цымбалюк-Романовская снова живут в одном доме

В СМИ появились новые подробности скандального развода актера Армена Джигарханяна и молодой пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Оказалось, что экс-супруги вновь живут в одном доме, однако, на разных этажах.

Друзья пожилого актера сняли ему квартиру в доме, где сейчас проживает Цымбалюк-Романовская. Здание стоит на улице Молодогвардейская в Москве. Именно в этом доме и находится квартира, которая стала каменем преткновения при разводе.

Армен Джигарханян выбирал себе жилье рядом с парком, в уютном доме. Определившись с выбором недвижимости, он решил приобрести квартиру. Однако, на себя ее оформила Виталина Цымбалюк-Романовская. Все документы были подписаны за несколько дней до брака, что автоматически лишило Джигарханяна прав на приобретённое им имущество.

Сейчас же, близкие актера помогают ему оправиться после развода и сняли ему жилье. По стечению обстоятельств, бывшие некогда супругами теперь стали соседями. Джигарханян живет на три этажа выше Цымбалюк-Романовской. Не исключено, что экс-супруги могут даже случайно встретиться в лифте или на лестничной площадке.

Сама Цымбалюк-Романовская о скандале с квартирой, которую та, по сути, обманом забрала у Джигарханян, говорит редко. Пианистка уверяет, что никогда не выгоняла актера и даже, продолжает его ждать обратно.