Сестра Ким Кардашьян полностью обнажилась для фотосессии

22-летняя Кендалл Дженнер, сестра Ким Кардашьян, полностью обнажилась для новой фотосессии. «Обнаженными» снимками модель поделилась в своем Instagram.

В Instagram-аккаунте Кендалл Дженнер появились новые снимки. Звезда, которая смогла привлечь аудиторию почти в 88 миллионов подписчиков, поделилась фотографиями со своей «обнаженной» фотосессии. На фотосессии модель полностью обнажилась и позировала на ступеньках и старинном столе.

На снимки был наложен черно-белый фильтр, что, как отметили пользователи, добавило им «волшебства». Поклонники модели и звезды, получившей популярность на шоу «Семейства Кардашьян», пришли от новых снимков в восторг. Многие оценили красоту Кендалл Дженнер и заявили, что фигура девушки является очень привлекательной.

Меньше, чем за сутки, снимки набрали по 3,6 и 4,2 миллиона лайков. Помимо этого, под снимками собралась масса комментариев, где поклонники Кендалл Дженнер признавались звезде в любви и писали массу лестных комплиментов.