«Брат-близнец Шнурова»: Солист «Ленинграда» стал сельским белорусским трактористом

Популярный российский композитор и исполнитель Сергей Шнуров сменил род деятельности, став водителем трактора в Беларуси. И выглядит он очень органично.





«Фотофакт» появился на странице музыканта в социальной сети с указанием геолокации. Солит «Ленинграда» позирует на фоне тракторов, которые перепахали не одно поле. Одеться артист решил соответствующе. Он надел грязную шапку, чью-то чистую куртку. На нём также был в спортивный костюм. Небритость и «пропитый вид», как говорят в Сети, сделали из Сергея очень органичного тракториста.



Но мнения его подписчиков в общем разделились. Многие, зная своего кумира, посмеялись над его чудачеством. Более любопытные стали спрашивать, на какую песню снимается клип и почему в Беларуси. А третьи либо не узнали артиста, либо указали, что именно там ему и место с его «песенками». Сам певец никаких комментариев не оставил.