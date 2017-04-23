Лолита Милявская заявила об оккупации Иркутска китайцами

Известная певица Лолита Милявская ошарашена "китайской оккупацией" в Иркутске. Видеообращение поклонникам от артистки было размещено в социальной сети Instagram.

Лолита Милявская всегда отличалась своими нестандартными и резкими высказываниями, на которые каждый ее поклонник или ненавистник может реагировать по-разному. На этот раз певица, будучи в гастрольном туре, пребывает в северном городе, Иркутске. Во время прямого эфира в Instagram Лолита поделилась с подписчиками впечатлениями от Иркутска.

Как оказалось, на момент записи на улице стоял настоящий мороз в -15 градусов, однако артистка подчеркивает, что несколькими днями ранее температура опустилась до -40. К тому же, Милявская отмечает, что в Иркутстке очень много иностранцев, в частности, китайцев. "Я в Иркутске... Кругом одни наши. Много китайцев вокруг. Все уже на китайском языке. Все таблички. Наши, отзовитесь!" говорит Лолита своим поклонникам.

Несколько ранее стало известно, что Лолита обвинила Елену Кипер в аферизме и нарушении авторских прав.