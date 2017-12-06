«Не хочу это терпеть»: Ольга Бузова высказалась о своих хейтерах

Ольга Бузова часто становится героиней скандалов и слухов, что, как оказалось, не очень радует саму звезду. В своем Instagram она разместила пост, где обратилась к мужчинам, которые позволяют себе обижать девушку и заявила, что больше все это терпеть она не хочет.

В Instagram-аккаунте Ольги Бузовой появился пост, где на одном снимке собран ряд заголовков к скандальным статьям в СМИ, где подробно описываются скандальные ситуации со звездой. По словам певицы и телеведущей, она уже устала от подобных нападок и больше не намерена терпеть обиды.

Бузова в очередной раз отметила, что сейчас за нее «некому постоять», но, заявила она, это не дает повода ее оскорблять. Как утверждает певица, все скандалы приносят боль не только ей, но и ее близким, которые принимают происходящее гораздо острее, чем она сама.

Ольга Бузова обратилась к мужчинам и заявила, что не понимает, как сильный пол может позволить себе обижать девушек. Также Бузова попросила всех девушек и женщин вспомнить о том, что все они – слабый пол, обижать который нельзя.

Поводом для такого поста, где Бузова открыто признается, что уже «не может все это терпеть», стали многочисленные скандалы, один из которых сильно ранил девушку. Один из участников Comedy Club Андрей Скороход настолько оскорбил Бузову, что та даже решила выяснить с ним отношения в суде.