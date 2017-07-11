Ляйсан Утяшева случайно показала свою двухлетнюю дочь

Гимнастка и жена Павла Воли Ляйсан Утяшева в своем Instagram-аккаунте показала лицо своей подросшей дочери Софии. В разделе «Stories» звезда опубликовала снимок, где ее дочь позирует в розовой юбке, похожей на балетную пачку.

Ляйсан Утяшева, которая в прошлом была профессиональной гимнасткой, рассмотрела в своей подрастающей дочери продолжательницу династии спортсменок. В Instagram-аккаунте звездной супруги комика Павла Воли появился снимок, где ее дочь позировала в юбке из пышного фатина ярко-розового цвета. В руках у девочки – красноватая лента для гимнастических выступлений. На снимок Утяшева поместила вопрошающую надпись «Гимнастка?».

Как известно, семейная пара Павла Воли и Ляйсан Утяшевой не сильно показывает своих детей, стараясь обеспечить им детство, избавленное от повышенного внимания прессы. У комика и гимнастки есть двое детей – сын Роберт и дочь София.