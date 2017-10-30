Жена бывшего водителя Анастасии Волочковой София Скиртач рассказала, что в тюрьме ее супруга жестоко избивают следователи, чтобы тот дал признательные показания. Женщина считает, что в этом виновата балерина, которая пользуется своими связями из-за влиятельного положения.

Стало известно, что следователи жестоко избивают в тюрьме бывшего водителя Анастасии Волочковой Александра Скиртача, которого та обвинила в многочисленных кражах ее личных средств. Такую информацию в СМИ предоставила его бывшая супруга София. Она считает, что балерина причастна к избиениям и сама поощряет их. Тем не менее, эта информация остается недоказанной.

Переживая за супруга, София Скиртач обратилась в одну из московских юридических компаний, чтобы те доказали его невиновность. Ее владелица Екатерина Гордон уже дала свой комментарий по этому поводу. По ее словам, она не раз становилась свидетельницей того, как знаменитые люди использовали свои связи, чтобы ухудшить положение оппонента в судебном разбирательстве. Опасаясь такой ситуации, она взялась за дело бывшего водителя Волочковой.