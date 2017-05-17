Любовник Волочковой оказался скромным работником отеля

В последнее время большое внимание СМИ приковано к известной балерине Анастасии Волочковой, а также ее любовнику Михаилу Логинову. Как оказалось, он является скромным работником отеля, однако это не мешает артистке с самого утра без макияжа и белья спешить к нему в объятья.

Друг любовника Анастасии Волочковой открыл о нем, образно говоря, все карты и рассказал о его прошлом. Теперь поклонники балерины не понимают, почему она связала свою жизнь с обычным работником отеля, который, к тому же, уже два раза был женат, однако ни разу это не закончилось успехом.

Волочкова и Логинов уже как три месяца имеют роман и не скрывают его от общественности. Разве что никто из них так и не говорит о прошлом мужчины, о котором ранее никто даже не слышал. Теперь же пара рассказывает о внеземной любви, которая между ними происходит. По ее словам, он ее видел уже всякой, так что не стесняется предстать перед ним даже без макияжа.

Между тем, некоторые СМИ пишут, что, скорее всего, она не стесняется его, так как он обычный работник отеля. Друг Логинова рассказал, что он работает в заведении системным администратором и получает за это, по сравнению с Волочковой, скромную оплату – 60 тысяч рублей.