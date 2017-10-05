Ольга Бузова похвасталась очередным подарком от тайного поклонника

Не так давно певица и звезда «Дом-2» Ольга Бузова показывала своим подписчикам роскошное кольцо, преподнесенное ей тайным поклонником. Теперь же, Бузова демонстрирует дорогие часы, которые ей также подарил загадочный инкогнито.

В Instagram Бузовой часто появляются снимки с роскошными украшениями, одеждой и прочими атрибутами. В этот раз певица в разделе «Stories» своего аккаунта разместила фотографию с дорогими часами.

Наручное украшение пестрит камнями и россыпью драгоценностей. На снимке Бузова написала «спасибо» и разместила несколько смайлов, демонтирующих удивление, тайность и радость от щедрого подарка.

Ольга Бузова предпочитает не раскрывать личность таинственного ухажера, который то и дело преподносит ей дорогие презенты. До сих пор пользователи не могут узнать, кто же подарил Бузовой кольцо, которое так также показывала в своих «Stories».

Известно, что Бузова могла видеть своего поклонника, так как тот долгое время просил о встрече. Подарки от воздыхателя впечатлили певицу, но пока что об отношениях с обеспеченным фанатом она не сообщает.