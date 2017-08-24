«Я ждала этого целый год!»: Екатерина Андреева покинула Россию

Телеведущая Екатерина Андреева в своем Instagram-аккаунте разместила видеообращение, где сообщила, что она сейчас отправилась на Мальдивы, чего ждала «целый год». Также звезда «Первого канала» отметила, «что никому ничего не должна».

Недавно стало известно, что Екатерина Андреева прекращает быть ведущий программы «Время» для европейской части России. Ее должность теперь занимает Кирилл Клейменов, а вернуться к эфирам звезда сможет тогда, когда «овладеет знаниями о новой студии».

Теперь же, в своем Instagram-аккаунте Андреева разместила ролик, где продемонстрировала часть своего отдыха на Мальдивах. Телеведущая утверждает, что ей здесь очень нравится и этого путешествия она «ждала целый год». В ролике Андреева отмечает, что наслаждается отдыхом и чувством того, что она «никому ничего не должна».

Также она показала часть своего отеля и рассказала, что на острове, где она отдыхает, существует правило: нет обуви и нет новостям. Касательно обуви Андреева отметила, что не нуждается в «испанских сапожках», имея возможность «ходить по Земле».

Касательно правила о новостях телеведущая указала, что все «и так понятно». Для более уточняющего намека она вспомнила о фильме «Матрица. Перезагрузка», а пользователи поняли, что ключевым словом является «перезагрузка».