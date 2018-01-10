Алена Кравец предоставила новые доказательства секс-услуг Даны Борисовой

Российская певица Алена Кравец рассказала, что у нее уже давно были доказательства о том, что телеведущая Дана Борисова промышляет в секс-услугах. Теперь многие считают, что последняя не стала обращаться в суд из-за клеветы, так как на самом деле скандальная переписка не фейк.

Исполнительница из России Алена Кравец подтвердила, что обвинения против Даны Борисовой в нашумевшем секс-скандале не беспочвенны и предоставила новые доказательства этому. Так, блондинка призналась, что у нее уже давно имелся ряд подтверждений этому, однако она посчитала ниже своего достоинства выставлять все это на публику. Кравец резюмировала, что очень зря Борисова до этого так упорно обвиняла ее в проституции, ведь после о ней выплыли такие факты.

Между тем, сама Дана Борисова уже прокомментировала ситуацию в своем Instagram. Она говорит, что фотографии действительно не являются следствием работы с фотошопом, - она делала их сама. Телеведущая объяснила, что любит себя и свое тело и не видит в этом ничего предосудительного. Между тем, переписки, которые вылились в сеть, она назвала фейком и сказала, что никогда бы не опустилась до того, чтобы предоставлять секс-услуги.