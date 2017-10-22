«Дом-2»: Рапунцель не говорит своей матери, как назовет будущего ребенка

Ольга Рапунцель, участница проекта «Дом-2», скрывает имя своего будущего ребенка даже от своей матери. Самая близкая родственница звезды скандальной телестройки призналась, что ранее Рапунцель рассматривала имя Милана.

Мама звездной Рапунцель хочет, чтобы ее будущий внук или внучка не стали достоянием зрителей «Дом-2». Поэтому, она намерена уговорить свою дочь покидать проект и воспитывать будущего ребенка за пределами камер. Рапунцель не спешит рассказывать, как назовет своего ребенка. Более того, она не делится предполагаемым именем даже со своей матерью.

Мать Рапунцель стала участницей шоу «Дом-2». По словам женщины, она решила посетить телестройку, чтобы следить за жизнью своих дочерей, так как обе они участвуют в проекте. Также она намерена помочь отношениям Рапунцель и ее мужа Дмитрия Дмитриенко, которые сейчас претерпевают сложности из-за частых срывов беременной девушки.

Сейчас Ольга Рапунцель часто демонстрирует свой нрав, который стал еще более сложным из-за беременности. Девушка уже не выходит на лобное место проекта, так как роды намечены уже на март. Рапунцель не редко раскрывала все подробности своей личной жизни, но, как утверждает ее мать, имя будущего ребенка она раскрывать не спешит. Известно, что Рапунцель ждет девочку. Мама звезды рассказала, что раньше Ольга Рапунцель рассматривала имя Милана.