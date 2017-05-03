Певец Melovin прокомментировал своё участие на «Евровидении-2018»

Молодой украинский исполнитель под псевдонимом Melovin прокомментировал своё будущее участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018». Своими переживаниями певец поделился в личной страничке в Instagram.

20-летний Константин Бочаров, который выступает под именем Melovin, будет представлять свою родную страну Украину в этом году на «Евровидении», которое состоится уже в конце мая. Об этом стало уже известно в субботу, 24 февраля, во время Национального отбора участников.

В своем Instagram Melovin сообщил, что для него участие в конкурсе является очень волнительным, ведь он изо всех сил будет стремиться показать именно украинский продукт. Стоит отметить, что Melovin самый молодой конкурсант от Украины. До этого на «Евровидении» самой молодой украинской участницей была 21-летняя Мария Яремчук.