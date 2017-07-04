Витас опубликовал новое фото в плавках с пошлым предложением

Известный исполнитель Витас (настоящее имя Виталий Грачев) опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое фото, на котором предстал в одних плавках, а в комментариях к нему написал «Прикладывайтесь». Такое предложение большая часть поклонников сочла пошлым и неприличным.

В последнее время Витас активно ведет свой профиль в Instagram. У него сравнительно много подписчиков, которых он любит удивлять новыми публикациями. Так произошло и в последний раз, когда он опубликовал фотографию, где запечатлен в одних лишь плавках. В комментариях к ней он написал провоцирующее «Прикладывайтесь». Тут и начались жаркие обсуждения подписчиков. Многие из них заявили, что предложение исполнителя пошлое и некультурное, как, собственно, и сам снимок. Другие же спросили Витаса, не против ли его супруга таких публикаций.

К слову, снимок сделан на пляже какой-то теплой страны. Какой именно, певец не уточняет, однако известно, что туда он приехал с семьей и друзьями. На обсуждаемой фотографии видна лишь нижняя часть тела Витаса.

Ранее портал «Версия. Инфо» сообщал о фотографии Витаса на День всех влюбленных, которая также возмутила фанатов. С праздников певец поздравил их фотографией в трусах.