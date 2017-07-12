Бузова боится ехать на концерт в Благовещенск из-за сильных морозов

Еще в ночь на 26 февраля известная певица и телеведущая Ольга Бузова стала готовиться к туру, который совершит по Дальнему Востоку. Накануне она узнала, что в Благовещенске будут сильные морозы и поэтому боится туда ехать. С собой в путь она взяла много теплых вещей.

Ольге Бузой предстоит большой тур по Дальнему Востоку. С ночи вчерашнего дня она стала собираться в путь. Чтобы как следует подготовиться и быть, образно говоря, в полном вооружении, певица решила посмотреть, какая погода будет в городе, в который она направляется в первую очередь. Между тем, когда она это сделала, то даже испугалась. Свои чувства она описала в одной из stories в фотохостинге Instagram. Там она опубликовала видео, где показала, что в ответ на запрос о погоде в Благовещенске ее смартфон показал цифру «-28 градусов по Цельсию».

После этого телеведущая призналась, что боится ехать на концерт в Благовещенск. Тем не менее, тут из-за этого отменять она, естественно, не стала. По окончанию сборов Бузова показала полные чемоданы легких и теплых вещей и пожаловалась, что не хочет оставлять своих собачек.