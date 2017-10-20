Татьяну Ларину из «Битвы экстрасенсов» поздравляют с беременностью

Звезда шоу «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина принимает поздравления от пользователей Instagram, которые увидели видео с празднования ее Дня Рождения и решили, что женщина беременна. На ролике Ларина в черном облегающем платье, который подчеркивает живот и акцентирует внимание на округлости.

Сама Татьяна Ларина не комментирует слухи и, пока что, оставляет тему беременности тайной. По мнению фанатов звезды «Битвы экстрасенсов», на видео, которое опубликовал в своем Instagram продюсер Владимир Мякушкин, отчетливо виден животик Лариной.

Некоторые предположили, что Ларина могла попросту подобрать невыгодный фасон платья или же поправиться. Однако, большинство поклонников «ведьмы» уверенны, что экс-участница «Битвы экстрасенсов» беременна и пока что просто не хочет это афишировать.

Татьяна Ларина имеет одного ребенка от экс-супруга, с которым не так давно она развелась. После разрыва отношений с мужем женщина прекратила афишировать и обсуждать свои отношения. Однако, она признавалась, что мечтает родить второго ребенка и будет рада еще одной беременности.