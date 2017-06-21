Одесская Барби соблазняла фанатов прокачанными ягодицами в Instagram

Одесская Барби Валерия Лукьянова, которая уже длительное время проживает в Мексике, поразила поклонников своими прокачанными ягодицами. Новый снимок звезды Интернета буквально «взорвал» Сеть.

Валерия Лукьянова поддалась современной моде на крупные ягодицы и также решилась увеличить свою пятую точку. Однако девушка не стала искать легких путей и отказалась от услуг пластических хирургов. Вместо этого Instagram-звезда стала серьезно заниматься спортом и употреблять в пищу больше белка.

Недавно Лукьянова похвасталась в Instagram своими результатами и наглядно продемонстрировала оголенные спортивные ягодицы. Поклонники пришли в восторг от форм девушки и посоветовали ей заняться модельным бизнесом.