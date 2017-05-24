«Пир во время чумы»: Любовь Успенскую осудили за танцы на стодолларовых купюрах

В Instagram-аккаунте «королевы шансона» Любови Успенской было опубликовано видео, где певица выступает на приватной вечеринке, а гости мероприятия танцуют на полу, усыпанном стодолларовыми купюрами. Пользователи назвали танцы «пиром во время чумы» и осудили Успенскую за «показательную роскошь».

Любовь Успенская разместила в своем аккаунте ролик, где звезда поет и танцует. Вся сцена и пол зала, где проходила закрытая вечеринка, были усыпаны стодолларовыми купюрами. Успенская отметила в описании, что так «гуляют армяне» и указала – «традиции не меняются». Ролик возмутил пользователей и те стали активно писать осуждающие комментарии. Среди таких были замечены записи о том, что Успенская демонстрирует «богатство» и «кичится богатыми клиентами», когда многие едва ли могут «сводить концы с концами».

Вскоре Успенская ограничила возможность комментировать запись, чем прекратила шквал негодования своих подписчиков. Ролик певица не удалила, теперь пользователи могут лишь смотреть на танцы на долларах, а вот писать свое мнение – нет.