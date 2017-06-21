Ольга Орлова рассказала о своей «пластике»

Ольга Орлова, известная как экс-участница «Блестящих» и ведущая «Дом-2», рассказала в своем Instagram о том, как недавно прошла безоперационную «пластику» для похудения. По словам певицы, поддерживать тело в форме ей помогает «липосакция без операции».

В Instagram-аккаунте Ольги Орловой не так давно появился снимок, где звезда сфотографирована в одной из косметологических клиник Москвы. По словам звезды, она решилась рассказать своим поклонникам «секреты» красоты и стройности тела.

Так, Орлова указала, что следит за питанием и всегда старается сбалансировать свой рацион. Однако, стройность и соблазнительные изгибы она поддерживает благодаря методике альтернативной липосакции. По словам Орловой, она ходит в клинику, где ей делают данную процедуру, и она ею очень довольно.

Однако, многие пользователи заметили «неискренность» поста, сразу уличив Орлову в рекламе. По словам комментаторов, длинна поста и «радужное» описание «прекрасности» процедуры и клиники сразу говорит о том, что за рекламу Орлова получила крупную сумму.