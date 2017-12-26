Пугачева шокировала пользователей «ужасной» коллекцией обуви

Пользователи Сети ужаснулись от коллекции обуви, которую Алла Пугачева представила в своем Instagram-аккаунте. По словам комментаторов, обувь – «ужасная и старомодная».

В своем Instagram-аккаунте Пугачева показала снимки новой обуви, которую Примадонна выпустила под брендом «Alla Pugachova». Певица, по-видимому, решила продемонстрировать свой вкус и дизайнерский талант. Однако, обувь от Пугачевой не впечатлила пользователей своей красотой. Многие даже подумали, что Примадонна решила пошутить над своими фанатами, опубликовав «откровенно-ужасные» снимки.

По мнению пользователей, Пугачевой срочно нужно проконсультироваться со стилистом, так как если эта обувь и правда демонстрирует вкус звезды, то «его попросту нет». На снимках представлена летняя обувь для женщин.

Особенностью всех туфлей и «лодочек» являются сдержанные цвета, невысокие квадратные каблуки и большое количество шнуровок. По мнению пользователей, они не стали бы покупать такую обувь даже из уважения к певице. Сама же Примадонна, по-видимому, считает новые модели хорошим дизайнерским решением и рекомендует их покупать.