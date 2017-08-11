Александр Буйнов шокировал омерзительным поздравлением олимпийцев

Певец Александр Буйнов очень неожиданно поздравил всех олимпийцев с заслуженными победами, вызвав в свою сторону массу критики.





Пост исполнитель разместил в Instagram. Он создал альбом, где поместил авторов главных свершений Зимней Олимпиады-2018, но сборную хоккеистов решил странно выделить. Коллеги Буйнова по сцене на своих страницах публикуют фотографии с матча и несколько слов благодарности за победу. Буйнов пошёл им вразрез. Он написал: «Германия повержена! Ура, Россия! Наши девчонки золотые краше всех! Серебряные пацаны станут золотыми!» Олимпийскую сборную России по хоккею он поменял на знаменитую фотографию, где советские войска устанавливают флаг СССР над Германией.





Поклонники не сразу находят слова, чтобы описать свой шок. «Вы в своём уме такое фото ставить?», «Кощунство конечно. Недостойно для такого достойного артиста», «Думаю, не стоит в наше время проводить подобные параллели», «Зачем войну приравнивать к хоккею? На войне кровь лилась, и она не идёт ни в какое сравнение с победой в спорте», - пишут недовольные пользователи. Но Буйнов не спешит менять своё мнение.