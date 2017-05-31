Анастасия Волочкова после БДСМ-утех повесила наручники над кроватью

Балерина Анастасия Волочкова выложила фото после бурного секса с любовником. Подписчики возмущены наручниками над кроватью и подозревают, что светская львица увлеклась БДСМ.

Скандально знаменитая бывшая прима-балерина Волочкова опубликовала на своей странице очередное откровенное фото. Судя по всему, снимок сделан после бурного секса. На фотографии Анастасия до подбородка укрыта ярким одеялом с рисунком малины, а в изголовье кровати висят меховые наручники. Балерина написала: «Не жизнь, а малина! Прекрасное воскресное яркое утро». Подмигивающий «смайлик» намекнул поклонникам, что утро у Волочковой получилось более чем ярким.

Большинство комментаторов возмутились такой пошлости: «При детях, нормальные родители не занимаются сексом и игрушки свои убирают подальше», «50 оттенков», «Люди которые не хотят обсуждения личной жизни, не выставляют ее на обозрение, оставляют лично для себя», «Спасибо что не выложила фото в шпагате прикованная наручниками к кровати». Некоторые предположили, что в ближайшее время балерина или её любовник не удержатся от соблазна спровоцировать новый скандал и выложат ещё более откровенные фото в Сеть: «Подождите немного, через полгодика у Малахова всплывут такие фотки».