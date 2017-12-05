«Ну и мать!»: Собчак раскритиковали за фото сына с таблетками

Ксения Собчак подверглась волне жесткой критики и осуждений. Поводом для этого стал снимок, где ее сын Платон тянется к лекарствам и таблеткам, что по мнению пользователей, недопустимо.

В своем Instagram-аккаунте Ксения Собчак разместила снимок, где ее сын Платон тянется к ящику, где лежат таблетки и прочие предметы. В описании журналистка и кандидат на пост президента России написала «Наводим порядок».

Пользователи пришли в возмущение от того, что ребенок Собчак имеет доступ к лекарствам. По мнению комментаторов, мальчик не должен играть с таблетками. Некоторые пользователи отметили, что Собчак стоит внимательнее относиться к сыну, так как давать ему доступ к опасным лекарствам – проявление «глупости».

Некоторые были не совсем тактичны и назвали Собчак «горе-матерью». Также ей порекомендовали спрятать таблетки в место, недоступное для ребенка, так как тот может случайно их проглотить, нанеся себя вред.

Однако, нашлись и те, кто не увидел в снимке тревожного сигнала. По мнению таких комментаторов, в ящике могли лежать безвредные витамины, а ребенок играет под присмотром родителей, что обезопасит его от случайного употребления лекарств.