Дмитрий Нагиев продемонстрировал поклонникам огромного дракона

Актёр и шоумен Дмитрий Нагиев продемонстрировал поклонникам в Instagram ролик с участием огромного китайского дракона. Артист рассказал интернет-пользователям о семейной тайне, как сообщает VistaNews.

На видео Дмитрий Нагиев сидел возле стены, а с правой стороны от него двигался огромный китайский дракон, который ярко светился. Фоном играла композиция «Девочка ждёт, мальчик не идёт», популярная в девяностых. По словам шоумена, он не испугался «чудовища». Детство Нагиева прошло в бедности, и подобный вид был у отца.

Интернет-пользователи оценили юмор артиста. Некоторые также подчеркнули, что на видео он очень напоминает Адриано Челентано. Несколько человек, впрочем, не увидели в записи ничего смешного, посчитав, что это наоборот дань каким-то ещё детским комплексам, про которые артист не может забыть.