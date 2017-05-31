Дмитрий Маликов напишет песню с фанатом

Композитор и исполнитель Дмитрий Маликов принял неожиданное решение и предложил фанатам вместе написать и записать песню.





На такую мысль начинающего блогера подтолкнул Интернет. Именно в его недрах Маликов нашёл четверостишье, которое ему настолько понравилось, что он опубликовал его в Instagram. На следующий день, по просьбам подписчиков, Дмитрий Маликов написал к строкам музыкальное сопровождение.



Как истинный музыкант, Дмитрий не остановился на «зародыше». Певец рассчитывает, что автор слов найдётся, и они напишут совместный трек. Либо продолжить текст помогут уже подписчики в социальной сети, на что те согласились охотно. Множество вариантов появляются в комментариях, поскольку «початок» понравился всем. Интересно, что никто не задал Дмитрию логичный вопрос о соавторстве, авторском праве и привилегиях.